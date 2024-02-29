В Конгрессе США допускают, что спикер Джонсон может потерять должность

Член Палаты представителей США Джим Коста от Демократической партии допускает, что спикер палаты республиканец Майк Джонсон может не удержаться на своем посту.

Об этом Коста рассказал в интервью "Европейской правде".

"Сейчас вообще стоит вопрос о том, сможет ли Майк Джонсон удержаться на посту спикера, потому что за последние семь недель он проиграл шесть процедурных голосований", – отметил Коста.

Он отметил, что Джонсон пришел на должность после того, как 25 дней – а это исторический рекорд – республиканское большинство не могло договориться о спикере.

"Его главным достижением было новое избежание "шатдауна" правительства в январе, но для этого все равно понадобились голоса демократов – за это снова проголосовали почти все мы и около половины республиканцев.

В середине января – из-за того, что согласия по бюджету так и не появилось, – мы еще раз продлили этот период до марта. Опять же, большинство голосов для этого предоставили демократы. Теперь приближается новый "шатдаун", – сказал Коста.

Он добавил, что республиканцы из-за внутренних проблем и междоусобицы ежедневно демонстрируют, что не могут или не знают, как управлять, и "это вызов".

Отметим, Джонсон не выносит на голосование законопроект, который включает 60 миллиардов долларов помощи для Украины, хотя тот, скорее всего, мог бы быть одобрен комфортным двухпартийным большинством. Но одобрение проекта благодаря голосам демократов может стоить ему должности.

Нежелание республиканца вынести проект на голосование является следствием растущей власти Дональда Трампа и его радикальных сторонников в партии.

Накануне лидеры Конгресса США достигли предварительной договоренности об очередном предотвращении прекращения работы правительства. Но договоренности об утверждении чрезвычайных фондов национальной безопасности для Украины до сих пор нет.

Читайте полное интервью Джима Косты "Европейской правде".