Как в ЕС планируют покрывать финансовые потребности Украины в ближайшие четыре года

27 февраля 2024 года Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года. Уже на следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

И уже в марте, надеются в правительстве, Украина в рамках нового механизма получит от ЕС 4,5 млрд евро переходного финансирования.

О том, какую долю потребностей Украины закрывает Ukraine Facility и какие требования должны выполнить украинские власти для получения этих средств читайте в статье Александры Бетлий, Виталия Набока, Алены Корогод, Марии Репко при участии Игоря Бураковского и Виталия Кравчука Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Ukraine Facility – это новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС. Он подобен Механизму восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility), который используется для финансовой поддержки стран-членов Евросоюза.

Финансовая поддержка по таким программам предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, в нашем случае – "Плана Украины". Такие планы сначала готовятся национальными правительствами с привлечением общественности и бизнеса, а затем согласовываются с ЕС и содержат перечень мероприятий, направленных на укрепление экономики и макроэкономическую устойчивость.

Для Украины механизм предусматривает предоставление 50 млрд евро в течение четырех лет. Пока неизвестно, когда и какие суммы будут выделены, но есть надежда, что большую часть средств Украина получит на начальных этапах программы (money front loaded).

Большинство средств предоставляется в виде льготных займов, которые Украина будет погашать через много лет.

По последним сообщениям, в этом году ЕС может предоставить Украине 16 млрд евро, тогда как в прошлом году Украина получила 18 млрд евро.

Эти средства имеют критическое значение для обеспечения макрофискальной устойчивости Украины.

Потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет $37,5 млрд, и Ukraine Facility может перекрыть примерно половину этой суммы. Отметим, что эти средства предназначены для финансирования расходов государства, которые не касаются обороны и безопасности.

Преимуществом принятого документа является возможность получения Украиной переходного финансирования (bridge financing) в совокупной сумме 9 млрд евро до июня этого года, из которых 4,5 млрд евро мы надеемся получить уже в марте.

Такой подход позволит правительству и Еврокомиссии согласовать текст "Плана Украины" по внедрению реформ и изменений.

Правительство должно подать План в течение двух месяцев после вступления в силу Регламента по Ukraine Facility.

Сейчас "План Украины" уже почти готов.

Львиная доля поступлений будет напрямую зависеть от выполнения мероприятий, предусмотренных в "Плане Украины" (деньги в обмен на реформы) Эти реформы нужны прежде всего именно Украине, они важны для устойчивости экономики и возвращения к экономическому росту.

Если из-за войны Украина не может выполнить условия по Ukraine Facility, ЕС может предоставить исключительное финансирование на период до трех месяцев.

Но рассчитывать на это не стоит.

Ukraine Facility является критически важным финансовым инструментом поддержки Украины. Его действие будет комплексным и будет способствовать ускорению реформ в ключевых секторах экономики, улучшению бизнес-активности, повышению экономической устойчивости и ускорению экономического роста.

Он также поможет государству в интеграции в Европейский Союз.

Более подробно – в материале Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.