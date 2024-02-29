Як у ЄС планують покривати фінансові потреби України у найближчі чотири роки

27 лютого 2024 року Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Вже наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.

І вже в березні, сподіваються в уряді, Україна в межах нового механізму отримає від ЄС 4,5 млрд євро перехідного фінансування.

Про те, яку частку потреб України закриває Ukraine Facility та які вимоги має виконати українська влада для отримання цих коштів читайте в статті Олександри Бетлій, Віталія Набока, Альони Корогод, Марії Репко за участі Ігоря Бураковського та Віталія Кравчука Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС. Далі – короткий її виклад.

Ukraine Facility – це новий механізм підтримки України з боку ЄС. Він подібний до Механізму відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility), який використовується для фінансової підтримки країн-членів Євросоюзу.

Фінансова підтримка за такими програмами надається відповідно до схвалених планів дій, в нашому випадку – "Плану України". Такі плани спочатку готуються національними урядами із залученням громадськості та бізнесу, а потім узгоджуються з ЄС і містять перелік заходів, спрямованих на зміцнення економіки та макроекономічну стійкість.

Для України механізм передбачає надання 50 млрд євро протягом чотирьох років. Поки невідомо, коли та які суми будуть виділені, але є сподівання, що більшу частину коштів Україна отримає на початкових етапах програми (money front loaded).

Більшість коштів надається у вигляді пільгових позик, які Україна погашатиме через багато років.

За останніми повідомленнями, цього року ЄС може надати Україні 16 млрд євро, тоді як минулого року Україна отримала 18 млрд євро.

Ці кошти мають критичне значення для забезпечення макрофіскальної стійкості України.

Потреба у зовнішньому фінансуванні в 2024 році становить $37,5 млрд, і Ukraine Facility може перекрити приблизно половину цієї суми. Зазначимо, що ці кошти призначені для фінансування видатків держави, які не стосуються оборони та безпеки.

Перевагою ухваленого документа є можливість отримання Україною перехідного фінансування (bridge financing) у сукупній сумі 9 млрд євро до червня цього року, з яких 4,5 млрд євро ми сподіваємось отримати вже в березні.

Такий підхід дозволить уряду та Єврокомісії узгодити текст "Плану України" із впровадження реформ та змін.

Уряд має подати План впродовж двох місяців після набрання чинності Регламенту щодо Ukraine Facility.

Наразі "План України" вже майже готовий.

Левова частка надходжень буде напряму залежати від виконання заходів, передбачених у "Плані України" (гроші в обмін на реформи).Ці реформи потрібні передусім саме Україні, вони важливі для стійкості економіки та повернення до економічного зростання.

Якщо через війну Україна не може виконати умови за Ukraine Facility, ЄС може надати виняткове фінансування на період до трьох місяців.

Але розраховувати на це не варто.

Загалом, Ukraine Facility є критично важливим фінансовим інструментом підтримки України. Його дія буде комплексною та сприятиме пришвидшенню реформ у ключових секторах економіки, поліпшенню бізнес-активності, підвищенню економічної стійкості та прискоренню економічного зростання.

Він також допоможе державі в інтеграції до Європейського Союзу.

Більш детально – у матеріалі Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.