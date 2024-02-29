Литва установила вероятных убийц литовского документалиста в блокадном Мариуполе

Генеральная прокуратура Литвы установила личности подозреваемых в убийстве известного литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса, который погиб весной 2022 года в блокадном Мариуполе.

Как информирует LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявила генпрокурор Литвы Нида Грюншнене во время встречи Совместной следственной группы в Киеве.

По результатам работы литовских следственных органов виновниками гибели Кведаравичюса считают трех военных 1-й отдельной мотострелковой бригады из первого армейского корпуса так называемой "ДНР".

Их подозревают в незаконном аресте, лишении свободы, заключении и убийстве гражданина Литвы Кведаравичюса, а также в причастности к вооруженной агрессии России против Украины.

Литва направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи с целью установления местонахождения этих подозреваемых, вручения им постановлений суда о признании их подозреваемыми, проведения их допроса и осуществления других необходимых процессуальных действий.

45-летний Мантас Кведаравичюс в предыдущие годы снял фильм о Мариуполе "Мариуполис", там его застало и начало полномасштабной войны. О гибели Кведаравичюса стало известно в начале апреля.

Его невеста-украинка смогла выехать из Мариуполя и вывезти отснятый материал. Фильм на его основе "Мариуполис 2" впоследствии показали на Каннском кинофестивале, где он получил специальный приз от жюри.