Литва встановила ймовірних убивць литовського документаліста у блокадному Маріуполі

Генеральна прокуратура Литви встановила особи підозрюваних у вбивстві відомого литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса, який загинув навесні 2022 року в блокадному Маріуполі.

Як інформує LRT, пише "Європейська правда", про це заявила генпрокурор Литви Ніда Грюншнєне під час зустрічі Спільної слідчої групи у Києві.

За результатами роботи литовських слідчих органів винуватцями загибелі Кведаравічюса вважають трьох військових 1-ї окремої мотострілецької бригади з першого армійського корпусу так званої "ДНР".

Їх підозрюють у незаконному арешті, позбавленні волі, ув'язненні та вбивстві громадянина Литви Кведаравічюса, а також у причетності до збройної агресії Росії проти України.

Литва спрямувала до Генпрокуратури України запит про правову допомогу з метою встановлення місцезнаходження цих підозрюваних, вручення їм ухвал суду про визнання їх підозрюваними, проведення їх допиту та здійснення інших необхідних процесуальних дій.

45-річний Мантас Кведаравічюс у попередні роки зняв фільм про Маріуполь "Маріуполіс", там його застав і початок повномасштабної війни. Про загибель Кведаравічюса стало відомо на початку квітня.

Його наречена-українка змогла виїхати з Маріуполя і вивезти відзнятий матеріал. Фільм на його основі "Маріуполіс 2" згодом показали на Каннському кінофестивалі, де він отримав спеціальний приз від журі.