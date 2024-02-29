Палата представителей США приняла законопроект для предотвращения шатдауна

Палата представителей США 29 февраля одобрила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит предотвратить шатдаун – приостановление работы учреждений федерального правительства – до конца недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Согласованный обоими представителями Конгресса законопроект получил 320 голосов против 99, причем его поддержали 113 членов Республиканской партии – то есть чуть больше половины всей фракции в палате Конгресса.

Чтобы обойти оппозицию некоторых своих однопартийцев, спикер палаты республиканец Майк Джонсон вынес законопроект на голосование по ускоренной процедуре, которая требовала поддержки двух третей голосов для принятия.

Для вступления законопроекта в силу его еще должны одобрить до 1 марта сенаторы, а также подписать президент США Джо Байден.

Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты – это в частности торговля и энергетика, – автоматически продлевается до 8 марта. Для остальных шести – включая Пентагон и Министерство внутренней безопасности – временное финансирование продлится до 22 марта.

В течение этого времени законодатели должны наконец согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год. Ранее в Конгрессе говорили, что согласовали шесть самых неотложных законопроектов, которые поставят на голосование на следующей неделе.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Читайте также интервью конгрессмена США Джима Косты о будущем ленд-лиза, деньгах для ВСУ и отсутствии веры в победу.