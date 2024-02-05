Украинка возглавила предвыборный список либералов в Латвии на выборах в Европарламент

Латвийская либеральная партия Kustiba Par! выдвинула европейскую украинку Иванну Волочий своим главным кандидатом на выборах в Европарламент в июне. Партия сделала вступление Украины в ЕС и НАТО главной целью своей программы в Европе.

Об этом "Европейской правде" сообщила сама кандидат Иванна Волочий.

В случае избрания, Иванна Волочий из Ивано-Франковска, которая изучает вопросы ЕС и работает в европейских институтах в течение последних 17 лет, станет первой евродепутатом-украинкой по идентификации, этническому происхождению и мировоззрению.

фото с Facebook-страницы Иванны Волочий

"Предоставление Украине голоса в Европарламенте сейчас важно, как символически, так и практически. Это покажет, что, несмотря на жестокость войны и неверие многих в скорую победу, несмотря на Путина и Орбана, Украина уверенно движется к полноправному членству в европейских институциях", – заявила Иванна Волочий.

То, что она возглавит избирательный список, еще не гарантирует Иванне Волочий победы, поскольку в Латвии европейские выборы проходят по системе "открытого списка", где граждане отдают голос не только за партию, но и за конкретного кандидата.

Партия Kustiba Par!, от которой она баллотируется, сделала вступление Украины в ЕС и НАТО главной целью своей программы в Европе.

"Нашей первой задачей были и остаются решительные действия ЕС для прекращения российской агрессии. И мы сделаем все возможное, чтобы в течение 10 лет реформированная Украина присоединилась к реформированному ЕС", – говорится в программе партии.

Партия Kustiba Par! вместе с украинскими партиями "Слуга народа" и "Голос" является членом европейской партии "Альянс либералов и демократов Европы".

Уже существовал прецедент избрания в Европарламент гражданки Украины – но та не идентифицирует себя с Украиной и является этнической венгеркой. В действующем созыве ЕП работает представительница партии Виктора Орбана "Фидес", венгерская преподавательница истории из Берегово Андрея Бочкор. За время работы в Европарламенте она запомнилась выраженно пророссийской политикой, включая продвижение инициатив Виктора Медведчука и представителей его команды.

Ранее стало известно, что ФСБ России могла завербовать евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии".

В Европарламенте заявили, что президент Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, там начали собственное расследование.