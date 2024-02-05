Українка очолила передвиборчий список лібералів у Латвії на виборах до Європарламенту

Латвійська ліберальна партія Kustiba Par! висунула європейську українку Іванну Волочій своїм головним кандидатом на виборах до Європарламенту в червні. Партія зробила вступ України до ЄС та НАТО головною метою своєї програми в Європі.

Про це "Європейській правді" повідомила сама кандидатка Іванна Волочій.

У разі обрання, Іванна Волочій з Івано-Франківська, яка вивчає питання ЄС та працює в європейських інституціях протягом останніх 17 років, стане першою євродепутаткою-українкою за ідентифікацією, етнічним походженням та світоглядом.

фото зі сторінки Facebook Іванни Волочій

"Надання Україні голосу в Європарламенті зараз є важливим, як символічно, так і практично. Це покаже, що, незважаючи на жорстокість війни і невіру багатьох у швидку перемогу, незважаючи на Путіна і Орбана, Україна впевнено рухається до повноправного членства в європейських інституціях", – заявила Іванна Волочій.

Те, що вона очолить виборчий список, ще не гарантує Іванні Волочій перемоги, оскільки у Латвії європейські вибори проходять за системою "відкритого списку", де громадяни віддають голос не лише за партію, а і за конкретного кандидата.

Партія Kustiba Par!, від якої вона балотується зробила вступ України до ЄС та НАТО головною метою своєї програми в Європі.

"Нашим першим завданням були і залишаються рішучі дії ЄС для припинення російської агресії. І ми зробимо все можливе, щоб протягом 10 років реформована Україна приєдналася до реформованого ЄС" – йдеться у програмі партії.

Партія Kustiba Par! разом з українськими партіями "Слуга народу" та "Голос" є членом європейської партії "Альянс лібералів і демократів Європи".

Вже існував прецедент обрання до Європарламенту громадянки України – але та не ідентифікує себе з Україною та є етнічною угоркою. У чинному скликанні ЄП працює представниця партії Віктора Орбана "Фідес", угорська викладачка історії з Берегова Андрея Бочкор. За час роботи у Європарламенті вона запам'яталася виражено проросійською політикою, включно з просуванням ініціатив Віктора Медведчука та представників його команди.

Раніше стало відомо, що ФСБ Росії могло завербувати євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии".

У Європарламенті заявили, що президентка Роберта Метсола "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок, там почали власне розслідування.