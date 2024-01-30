ЕП отреагировал на расследование в отношении депутата, которую подозревают в работе на ФСБ

В Европарламенте прокомментировали обвинения в связях с российскими спецслужбами в отношении евродепутата от Латвии Татьяны Жданок после публикации о ее сотрудничестве с ФСБ РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ответ на запрос DW сообщил официальный представитель председателя Европарламента Юрий Ласс.

По его словам, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, в связи с чем она передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения.

"Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование", – пояснил Ласс.

Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января.

Конференция председателей – это политический орган Европарламента, который отвечает за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами.

В то же время в пресс-службе Европарламента на запрос журналистов ответили, что не будут комментировать обвинения в отношении Жданок, однако указали, что об этих обвинениях уже некоторое время назад сообщали в стране, которую представляет депутат, то есть в Латвии.

"Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года, Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента) о независимости мандата и этики и все члены Европарламента, депутат несет ответственность перед избирателями", – отметили в пресс-службе.

Нарушение кодекса поведения может привести к введению санкций со стороны председателя Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании. При этом решение о снятии евродепутата с должности принимают компетентные органы в его стране.

По данным совместного расследования Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

Сама Жданок утверждает, что "не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами".