СМИ: В новом пакете санкций ЕС будет более 200 имен и названий

Ко второй годовщине войны в Украине 24 февраля в ЕС готовят новый пакет санкций против России, в который войдет более 200 имен и наименований.

Об этом стало известно Немецкому агентству прессы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Новые меры предусматривают значительное расширение перечня лиц и учреждений, чьи активы в ЕС должны быть заморожены.

Кроме того, под санкции должны попасть и другие компании, которые способствуют военно-технологическому усилению России или развитию ее сектора обороны и безопасности.

Согласно планам, дополнительные карательные меры могут коснуться значительно более 200 человек и компаний.

СМИ ранее узнали, что ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Как утверждалось, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу 5 февраля рассказал о подготовке 13-го пакета санкций против России, но сказал, что окончательного согласия еще нет.