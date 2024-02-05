Боррель після візиту до Польщі вирушає в Україну

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі 5 лютого підтвердив, що далі вирушає до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Боррель сказав журналістам, що "перебуває на шляху до Києва", не уточнивши подробиць. Імовірно, топ-дипломат Євросоюзу може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

Він також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

Нагадаємо, у січні Жозеп Боррель анонсував візит до Києва.

У Варшаві в Борреля були заплановані двосторонні зустрічі з Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".