Премьер Британии: Рак у короля Чарльза обнаружили на ранней стадии

Рак у короля Великобритании Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сунак сказал, что был "шокирован и расстроен" этой новостью.

"Все наши мысли с ним и его семьей. Вы знаете, к счастью, это произошло на ранней стадии", – сказал он.

Чарльз планирует продолжать свою частную работу как монарх, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работу с государственными документами, и Сунак сказал, что он в постоянном контакте с королем.

В понедельник Букингемский дворец сообщил, что Чарльз, который находится на троне менее 18 месяцев после смерти своей матери королевы Елизаветы, страдает "формой рака" и отложит свои публичные обязанности, чтобы пройти курс лечения.

Младший сын Чарльза, принц Гарри, удаленный от королевской семьи, вскоре должен прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, возьмет на себя выполнение некоторых обязанностей монарха.

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

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