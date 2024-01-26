Король Чарльз III госпіталізований для лікування простати

Король Великої Британії Чарльз ліг у лікарню в п'ятницю для проходження планового лікування збільшеної простати.

Про це повідомили у Букінгемському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Король прибув до приватної клініки на заході Лондона разом зі своєю дружиною королевою Каміллою.

"Король сьогодні вранці був госпіталізований в лондонську лікарню для проходження планового лікування", – йдеться в заяві Букінгемського палацу.

"Його Величність хотів би подякувати всім, хто надсилав свої добрі побажання протягом останнього тижня, і він радий дізнатися, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості в галузі охорони здоров'я", – додали у заяві.

У цій клініці також проходить лікування Кейт, принцеса Уельська, після перенесеної минулого тижня операції на черевній порожнині.

Джерело у палаці повідомило, що Чарльз відвідав Кейт напередодні свого лікування.

Минулого тижня палац повідомив, що 75-річний Чарльз пройде "коригувальну процедуру" через доброякісне захворювання, яке є поширеним серед чоловіків, старших за 50 років.

Палац відмовився повідомити, як довго король пробуде в лікарні, але його майбутні публічні виступи були відкладені, щоб у нього був час на одужання.

Зазвичай члени британської королівської родини не розголошують подробиці хвороб, вважаючи всі медичні питання приватною справою, але Чарльз був готовий поділитися деталями свого стану, щоб заохотити інших чоловіків, які відчувають подібні симптоми, пройти медичне обстеження.

Раніше у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.

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