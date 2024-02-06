Европарламент сделал шаг к усилению ответственности для водителей-нарушителей на уровне ЕС

Европарламент одобрил в первом чтении проект закона, который предлагает усилить ответственность для водителей-нарушителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

В частности, евродепутаты предлагают, чтобы в случае серьезного нарушения ПДД, следствием чего стало лишение прав, человек не мог садиться за руль на территории любой страны ЕС. Сейчас на практике, если нарушение произошло не в той стране ЕС, где водитель получал права, в большинстве случаев запрет управлять авто будет действовать только в стране, где совершено нарушение, а в других это решение "не замечают".

Управление транспортным средством без действующих прав предлагают добавить в перечень грубых нарушений ПДД.

Также предлагают, чтобы основанием для запроса о приостановлении или лишении прав могло быть превышение скорости не только на 50 км/ч, но и 30 км/ч, если это внутри жилых кварталов.

Для информирования другой страны-члена о приостановлении водительских прав предлагают установить срок не более 10 дней, и не более 15 дней – для решения о том, будет ли оно применяться на территории всех стран-членов. Сам нарушитель должен получить информацию об окончательном решении в течение семи рабочих дней.

Проект в первом чтении одобрили 372 голосами, "против" голосовали 220 и 43 – воздержались. Дальнейшую работу над ним продолжит Европарламент нового созыва, перед тем свою оценку должен предоставить также Совет ЕС.

Предложение по обеспечению ответственности водителей за нарушение ПДД на уровне всего ЕС внесла Еврокомиссия весной 2023 года.