Хорватские фермеры могут присоединиться к общеевропейскому протесту 

Хорватские фермеры, все больше разочарованные требованиями "зеленого курса" и переговорами о либерализации торговли со странами МЕРКОСУР, могут вскоре присоединиться к своим коллегам по всему ЕС, которые протестуют уже несколько недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Окончательное решение об организации протестов фермеров в Хорватии должно быть принято Советом директоров Хорватской сельскохозяйственной палаты в начале следующей недели, как сообщила во вторник Хорватская сельскохозяйственная палата (ХСП), главная организация хорватских фермеров.

"ХСП поддерживает протесты своих европейских коллег и соглашается с большинством требований, которые являются частью проблем, с которыми сталкиваются хорватские фермеры. ХСП рассматривает вопрос о том, присоединятся ли хорватские фермеры к протестам. Решение об этом примут наши отраслевые комитеты, а затем мы обсудим это на заседании Совета директоров, который примет окончательное решение", – говорится в пресс-релизе ХСП.

По словам президента ХСП Младена Якоповича, в последние дни состоялись заседания нескольких отраслевых комитетов ХСП. На этих заседаниях члены комитетов выразили желание присоединиться к протестам своих европейских коллег.

"Мы считаем, что требования, которые обсуждаются на протестах в ЕС, являются чем-то, с чем мы согласны, и они касаются проблем, с которыми сталкивается весь ЕС", – сказал Якопович.

Фермеры также предупреждают о высоких требованиях, которые ставит перед европейским сельским хозяйством "зеленая" повестка дня ЕС. Европейским фермерам все чаще запрещают использовать пестициды и гербициды, в то время как продукты импортируются из других частей мира, где не применяются те же критерии.

Фермеры также разозлены переговорами ЕС о либерализации торговли с МЕРКОСУР, а также обеспокоены массовым импортом украинского зерна.

Кроме того, фермеры в Хорватии лишь недавно прекратили свой бунт против мер борьбы с африканской чумой свиней. Протесты завершились в конце 2023 года.

Если фермеры вернутся на улицы, это будет уже второй протест хорватских фермеров всего за несколько месяцев.

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что она отзовет противоречивый законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве, но столкнулся с неприятием, в том числе со стороны фермеров.