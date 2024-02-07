Хорватські фермери можуть приєднатися до загальноєвропейського протесту 

Хорватські фермери, дедалі більше розчаровані вимогами "зеленого курсу" та переговорами про лібералізацію торгівлі з країнами МЕРКОСУР, можуть незабаром приєднатися до своїх колег по всьому ЄС, які протестують вже кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Остаточне рішення про організацію протестів фермерів у Хорватії має бути прийняте Радою директорів Хорватської сільськогосподарської палати на початку наступного тижня, як повідомила у вівторок Хорватська сільськогосподарська палата (ХСП), головна організація хорватських фермерів.

"ХСП підтримує протести своїх європейських колег і погоджується з більшістю вимог, які є частиною проблем, з якими стикаються хорватські фермери. ХСП розглядає питання про те, чи приєднаються хорватські фермери до протестів. Рішення про це приймуть наші галузеві комітети, а потім ми обговоримо це на засіданні Ради директорів, яка прийме остаточне рішення", – йдеться в пресрелізі ХСП.

За словами президента ХСП Младена Якоповіча, останніми днями відбулися засідання кількох галузевих комітетів ХСП. На цих засіданнях члени комітетів висловили бажання приєднатися до протестів своїх європейських колег.

"Ми вважаємо, що вимоги, які обговорюються на протестах в ЄС, є чимось, з чим ми згодні, і вони стосуються проблем, з якими стикається весь ЄС", – сказав Якопович.

Фермери також попереджають про високі вимоги, які ставить перед європейським сільським господарством "зелений" порядок денний ЄС. Європейським фермерам все частіше забороняють використовувати пестициди і гербіциди, в той час як продукти імпортуються з інших частин світу, де не застосовуються ті ж критерії.

Фермери також розлючені переговорами ЄС про лібералізацію торгівлі з МЕРКОСУР, а також стурбовані масовим імпортом українського зерна.

Крім того, фермери в Хорватії лише нещодавно припинили свій бунт проти заходів боротьби з африканською чумою свиней. Протести завершилися наприкінці 2023 року.

Якщо фермери повернуться на вулиці, це буде вже другий протест хорватських фермерів всього за кілька місяців.

У вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що вона відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві, але зіткнувся з неприйняттям, в тому числі з боку фермерів.