СМИ: Зеленский посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

В конце следующей недели ожидается третий с начала полномасштабной российской агрессии визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно немецкому изданию Tagesspiegel.

Согласно информации Tagesspiegel, глава украинского государства планирует посетить Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля. Детали визита и точный график все еще засекречены из соображений безопасности.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не захотел подтвердить участие Зеленского в конференции. Однако он сообщил, что организатор пытается обеспечить присутствие украинского президента: "Приглашение было отправлено Зеленскому".

В прошлом году Зеленский открыл традиционную конференцию видеообращением из украинской столицы. С тех пор Зеленский совершил ряд зарубежных поездок.

Среди них, в частности, первый государственный визит в Германию в военное время в мае прошлого года. Тогда Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцом в Берлине и принял премию Карла Великого в Аахене.

Также Зеленский побывал с визитом в Германии в декабре прошлого года.

Германия сейчас является страной, которая после США оказывает Украине наибольшую поддержку. Одна только Германия поставляет Киеву столько оружия и боеприпасов, сколько все остальные страны ЕС вместе взятые.

Как сообщалось, правительства России и Ирана, а также представители крайне правых и крайне левых в Германии не приглашены присоединиться к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.