Таможенники подтвердили запланированное возобновление блокады границы польскими фермерами

Государственная таможенная служба Украины подтвердила, что польские фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля.

Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале в среду, пишет "Европейская правда".

Сейчас польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" должно начаться в 11:00 по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники.

Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года

Протестующие намерены осуществлять пропуск всех автобусов и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа.

Также обещают осуществлять беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

Что касается других пунктов пропуска на границе с Польшей – информация выясняется. Для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации.

Формально причиной для блокады стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.

О том, что в такой ситуации должен делать Киев – читайте в колонке эксперта в сфере украинско-польской торговли Юлия Зори Новая блокада украинской границы: что пошло не так и что теперь должен делать Киев.