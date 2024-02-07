Митники підтвердили заплановане відновлення блокади кордону польськими фермерами

Державна митна служба України підтвердила, що польські фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.

Про це служба повідомила у своєму Telegram-каналі у середу, пише "Європейська правда".

Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" має розпочатися об 11:00 за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки.

Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року

Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Також обіцяють здійснювати безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею – інформація зʼясовується. Для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

Формально причиною для блокади стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Про те, що у такій ситуації має робити Київ – читайте у колонці експерта у сфері українсько-польської торгівлі Юлія Зорі Нова блокада українського кордону: що пішло не так і що тепер має робити Київ.