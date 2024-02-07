Европарламент осудил намерения Норвегии добывать минералы на морском дне

Европейский парламент 7 февраля принял резолюцию, в которой осудил решение Норвегии разрешить добычу минералов на морском дне, несмотря на предостережения из-за потенциальных экологических последствий таких действий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В резолюции, за которую проголосовали 523 депутата Европарламента из 705, выражается обеспокоенность решением норвежского парламента "об открытии районов для глубоководной деятельности на морском дне".

Там в то же время отмечается, что Норвегия автоматически еще не разрешила добычу полезных ископаемых, поскольку для этого требуется отдельное одобрение Стортингом соответствующих планов.

Евродепутаты также напомнили об обязательствах Норвегии по договорам о сохранении морской жизни и биоразнообразия и призвали ее сотрудничать с ЕС для совместной реализации экологической политики.

В начале 2023 года исследование подтвердило, что на морском дне возле Норвегии находятся залежи магния, ниобия, кобальта и редкоземельных минералов, критически важных для "зеленых" технологий – и, соответственно, всей Европы, которая пытается избавиться от зависимости от ископаемых топлив.

После одобрения Стортингом их добычи частные компании смогут подаваться на лицензии для разработки морского дна.

Еще на этапе инициативы намерения Осло резко критиковали экологи и соответствующие международные организации, которые указывали, что добыча может нанести существенный вред морской экосистеме, а последствия решения до конца не были продуманы.

Норвежское правительство ранее обещало тщательно взвешивать экологические последствия добычи минералов на дне моря.