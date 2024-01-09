Парламент Норвегії підтримав суперечливий видобуток мінералів на морському дні

Норвезький парламент, Стортинг, у вівторок, 9 січня, проголосував за відкриття частини морського дна у межах територіальних вод країни для видобутку корисних копалин усупереч критиці екологів і науковців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

За рішення проголосувала більшість із 80 депутатів від чотирьох партій, яка досягла політичної згоди дозволити розробку 280 тисяч квадратних кілометрів морського дна минулого місяця.

Норвезькі депутати, які підтримали закон, вважають, що розробка морського дна компаніями з видобутку корисних копалин сприятиме прибутковій, екологічно збалансованій та розважливій діяльності в морі.

Противники рішення у Стортингу різко розкритикували цей підхід, заявивши, що ініціатор рішення – уряд Норвегії – нічого не знає про середовище на 99% акваторії, де пропонував дозволити видобуток мінералів.

На початку 2023 року дослідження підтвердило, що на морському дні біля Норвегії перебувають поклади магнію, ніобію, кобальту й рідкоземельних мінералів, критично важливих для "зелених" технологій – і, відповідно, всієї Європи, яка намагається позбутись залежності від викопних палив.

Після схвалення Стортингом їхнього видобутку приватні компанії зможуть подаватись на ліцензії для розробки морського дна.

Ще на етапі ініціативи наміри Осло різко критикували екологи та відповідні міжнародні організації, які вказували, що видобуток може завдати суттєвої шкоди морській екосистемі, а наслідки рішення до кінця не були продумані.

Норвезький уряд раніше обіцяв ретельно зважувати екологічні наслідки видобутку мінералів на дні моря.