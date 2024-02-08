Польские фермеры с понедельника заблокируют еще один КПП на границе Украины

В понедельник, 12 февраля, польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

"По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы", – сообщила Государственная таможенная служба.

Поэтому в понедельник ожидается частичное блокирование движения на КПП. Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным.

Грузовые автомобили массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три в час в каждую сторону.

Ранее сообщалось о блокировании с 9 февраля КПП "Дорогуск – Ягодин" на границе с Польшей.

Формально причиной для блокировки стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.

В Министерстве сельского хозяйства Польши провели переговоры с представителями фермерских ассоциаций, которые готовят большой протест.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский сказал, что ЕС нужно как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной, и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры.

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