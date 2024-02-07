В правительстве Польши провели переговоры с фермерами, которые вновь готовят большой протест

В Министерстве сельского хозяйства Польши провели переговоры с представителями фермерских ассоциаций, которые готовят очередной большой протест на пятницу, в том числе против продолжения льготной торговли ЕС с Украиной.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Представители аграриев на встрече отметили, что видят своими самыми большими проблемами новые "зеленые" правила ЕС, которые удорожают себестоимость производства, и влияние на рынок импорта сельхозпродукции из Украины.

Аграрии заявили, что некоторые из них перед новой посевной имеют проблемы со средствами на закупку всего необходимого. Также они подняли вопрос о поддержке животноводства.

Свой протест, запланированный по территории всей страны на 9 февраля, в том числе с блокированием границы, они называют в том числе "защитой здоровых польских продуктов".

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский сказал, что соглашается с необходимостью поддержать отрасль, и варианты действий обсудят с министерством финансов.

"В дополнение к кредитам с низкими процентными ставками, должны быть субсидии для зерновых и, возможно, удобрений", – отметил Секерский.

Он также заявил, что ЕС нужно как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной, и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры.

Читайте также: Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС