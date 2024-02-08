Европарламент: Выборы в Сербии прошли с нарушениями и не были справедливыми

Выборы в Сербии 17 декабря 2023 года не были проведены в справедливых условиях, считают депутаты Европарламента и призывают к независимому расследованию нарушений.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Последние парламентские и местные выборы в Сербии оказались "ниже ожидаемых стандартов для страны-кандидата на вступление в ЕС", утверждают депутаты Европарламента.

В резолюции, принятой в четверг 461 голосом "за", 53 "против" и 43 "воздержались", парламент отметил, что выборы были отмечены многочисленными процедурными недостатками.

Напоминая сербским властям, что "надлежащее функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса вступления Сербии в ЕС", депутаты Европарламента призвали провести независимое расследование нарушений на парламентских, провинциальных и местных выборах, с особым вниманием к выборам в Белграде.

Депутаты выразили сожаление по поводу отсутствия институциональной реакции на серьезные подозрения в причастности действующей власти к манипуляциям и злоупотреблениям на выборах, что, по их мнению, способствует безнаказанности и продолжению таких практик.

Парламент также осудил отсутствие результатов в преследовании и наказании за избирательные правонарушения.

Среди них – серьезные обвинения в незаконных манипуляциях с реестром избирателей и избирательными правами, давление и запугивание граждан и кандидатов на выборах, случаи коррупции, подделки подписей граждан, клиентелизм, а также незаконное и неправомерное злоупотребление данными граждан.

Если результаты расследования укажут на то, что сербские власти были непосредственно причастны к фальсификации результатов голосования, депутаты Европарламента призвали приостановить финансирование ЕС.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.

Сербские и российские власти трактовали протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ".