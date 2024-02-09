Финляндия подготовила 22-й пакет военной помощи для Украины

Финляндия вскоре отправит Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишет "Европейская правда".

Президент Финляндии Саули Ниинистьо подтвердил такое решение по предложению правительства. Условная общая стоимость пакета – 190 млн евро. На такую сумму оценивают замену соответствующего оборудования для финской армии.

В пакет входит, в том числе оборудование, закупленное у финской промышленности за 30 млн евро.

С этим пакетом общая стоимость военной помощи Финляндии для Украины с начала полномасштабной войны достигла 1,8 млрд евро.

Содержание пакета и примерное время поставки этого оружия в Украину не сообщается из соображений безопасности.

"На национальном уровне и шире нужно искать новые способы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Сейчас мы работаем над долгосрочным планом поддержки Украины. У нашей промышленности большой опыт, и мы в своем ведомстве работаем над тем, чтобы этот опыт и мощности эффективно привлечь для поддержки в том числе Украины. Один из примеров – это наше производство артиллерийских боеприпасов", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Также добавляют, что Финляндия является участницей так называемой артиллерийской коалиции и коалиции по разминированию в рамках "формата Рамштайн".

Ранее сообщалось, что завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз.