Пентагон: США продолжают передавать Украине вооружение для ПВО

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружение для систем противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины – ред.), включающей определенные возможности ПВО", – отметил представитель Минобороны США.

На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать сроки.

"Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу", – указал Райдер.

На уточняющий вопрос, поставляют ли американские ракеты ПВО все еще в Украину, он сказал, что речь идет об "этих и других возможностях", о которых объявили в рамках программы USAI.

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Киева заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики.

Ранее Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Документ вынесли на процедурное голосование после того, как накануне в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

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