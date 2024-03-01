Глава Гагаузии неожиданно приехала в Россию и попросила "поддержки"

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которую поддерживает молдавский олигарх-беглец Илан Шор, 1 марта совершила визит в Москву, где встретилась с председателем Совета Федерации РФ (верхней палаты парламента) Валентиной Матвиенко и попросила "помощи" Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Гуцул посетила Москву вместе с председателем Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрием Константиновым. Встречу с Матвиенко башкан Гагаузии назвала "очень важной для всего гагаузского народа" и попросила "поддержки" России.

"К сожалению, сейчас то, что происходит у нас в Гагаузии, как ущемляются наши права со стороны центральной власти, то это уже переходит все границы. Мы с Российской Федерацией очень много лет, десятилетий дружили, были в хороших отношениях", – рассказала она.

Россиянка сказала, что наблюдает за событиями в Молдове "с большой грустью", и прогнозируемо назвала курс Кишинева "русофобским".

Как отмечает NewsMaker, визит Гуцул и Константинова в Россию не анонсировался и не освещался на официальных ресурсах Гагаузии – о нем узнали из российских СМИ.

Его уже резко раскритиковала вице-президент парламента Молдовы Дойна Герман, отметив, что он произошел в день похорон российского оппозиционера Алексея Навального.

"На самом деле она (Гуцул. – Ред.) не любит Россию, поскольку была бы в ужасе от убийства россиянина Навального и террора против многих россиян, которые отстаивают свои права человека. Она любит диктатуру и террор, которые она хочет вместе со своим боссом Шором принести в Молдову", – считает Герман.

Евгения Гуцул официально приняла присягу башкана Гагаузии в июле 2023 года. Церемония состоялась с многочисленными нарушениями и без участия предшественницы Гуцул на посту, Ирины Влах, и руководства Молдовы.

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