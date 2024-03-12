Reuters: США объявят о пакете военной помощи Украине на $400 млн

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 млн долларов, о котором могут официально объявить уже во вторник, 12 марта.

Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом за последние месяцы на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

Пока непонятно, откуда Белый дом возьмет средства на финансирование пакета для Украины, но ранее СМИ сообщали, что одним из вариантов является использование бюджета американской армии.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по поводу регулирования границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он одновременно оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.