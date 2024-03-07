ЗМІ: США можуть виділити $200 млн з резервів Пентагону на допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел, у Білому домі ведуть дискусії, чи може адміністрація президента Байдена використати приблизно 200 мільйонів доларів резервів Пентагону для негайної допомоги Києву.

Ці кошти можуть бути використані для оплати критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, адже Україна стикається з дефіцитом артилерійських боєприпасів.

За словами одного зі співрозмовників видання, остаточне рішення ще не прийнято. Втім, Білий дім зосереджений на тому, щоб закликати Палату представників схвалити пакет допомоги Києву в 61 млрд доларів, який застряг у Конгресі.

Очікують, що Байден повторить цей заклик у четвер ввечері (ніч п'ятниці за київським часом) під час свого виступу у Конгресі зі звітом про стан справ у державі.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що звернення до спікера Палати представників США із закликом проголосувати за проєкт з коштами на допомогу Україні підтримали ще четверо спікерів парламентів.

Нагадаємо, початково звернення підтримали спікери 23 парламентів, про нього повідомили 28 лютого. Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.