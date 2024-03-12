В Берлине вспыхнул пожар в центре беженцев, где живут и украинцы

В одном из крупнейших центров размещения беженцев в Германии, на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель, днем 12 марта вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

На момент пожара в центре Берлин-Тегель, рассчитанном на 7000 беженцев, находились около 4500 беженцев.

Огонь охватил одну из больших палаток площадью 1000 квадратных метров, где были обустроены места для 300 искателей убежища. На место пожара выехали 100 пожарных Берлина. Позже пожарная служба столицы ФРГ сообщила, что палатка сгорела полностью.

ФОТО: RBB

"К счастью, на данный момент никто не пострадал", – добавили в экстренных службах и заверили, что для беженцев нашли альтернативные варианты размещения.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что уже говорил с федеральным министром внутренних дел Нэнси Фезер по поводу пожара и ожидает результатов расследования и дополнительной информации.

"Речь идет о большом международном центре мигрантов, мигранты со всего мира, значительная часть – украинцы. Поэтому выясняем дальнейшие детали", – написал дипломат в Facebook.

В прошлом году Сенат Берлина распорядился продолжить работу центра приема беженцев из Украины в бывшем аэропорту "Тегель" после конца 2023 года.