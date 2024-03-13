Госдеп прокомментировал предложения в Конгрессе предоставить Украине помощь как кредит

Государственный департамент США высказался по поводу предложений, которые звучат от республиканцев в Конгрессе, предоставить Украине невоенную помощь в качестве займа.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Мы не считаем, что обременять Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, – а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран, – будет уместным шагом в это время", – отметил Миллер.

Ранее СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и руководители ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, занялись разработкой собственного пакета помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

Накануне стало известно, что демократы в Палате представителей США готовят попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона, чтобы заставить его поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

Ранее Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, где Маккол взял на себя ведущую роль в попытках доработать предложение о новом проекте и достичь консенсуса среди однопартийцев, чтобы принять пакет до конца марта или в апреле.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.