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Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн

Вторник, 12 марта 2024, 20:04

Соединенные Штаты передают Украине пакет помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня от имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной помощи по безопасности с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины", – сказал Салливан.

Он добавил, что средства на помощь по безопасности появились из-за "непредсказуемой экономии" в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия, поэтому этот пакет не повлияет на американскую безопасность.

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"Этот пакет, который мы объявляем, содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону от российских атак", – подчеркнул советник Байдена.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года и на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

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