CNN: В Палате представителей США готовят новый проект по помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе с Мексикой.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на конгрессменов, которые вели переговоры.
По информации источников, после встреч спикера Джонсона с республиканцами Палаты представителей председатель комитета Палаты по иностранным делам Майкл Маккол взял на себя ведущую роль в попытках доработать предложение о новом проекте и достичь консенсуса среди однопартийцев, чтобы принять пакет до конца марта или в апреле.
Собеседники CNN отмечают, что Джонсон еще не занял позицию по этому проекту и не обязался выносить его на голосование, сказав своим коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.
Впрочем, говорится в публикации, как только этот процесс завершат к середине марта, республиканские сторонники проекта считают, что спикер позволит вынести его на голосование, даже если это рискует вызвать негативную реакцию со стороны крайне правых членов Палаты представителей или даже привести к голосованию за его отстранение от должности.
На вопрос о поддержке, которую руководство партии оказало его двухпартийному предложению, один из лидеров этой инициативы, республиканец Брайан Фицпатрик ответил: "Больше, чем вы думаете. Мы должны что-то сделать".
Вместе с тем, указывает CNN, провести закон через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей, ведь республиканцы сильно разделены относительно Украины, а экс-президент Дональд Трамп может фактически уничтожить законопроект одним постом в соцсетях.
Кроме того, для его принятия понадобится широкая поддержка демократов, а это сверхсложная задача, если учесть, что пакет включает новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, может вызвать сопротивление их левого крыла.
Маккол сообщил CNN, что группа конгрессменов также рассматривает другие изменения в законопроект, в частности конфискацию замороженных российских активов в США и передачу их Украине. По его словам, члены этой группы рассматривают возможность превращения части помощи Киеву в американский кредит – идея, которую ранее высказывал Трамп.
Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.
Перед этим после встречи с президентом США Джо Байденом Джонсон заявил, что вопрос помощи Украине решат "своевременно".
Тем временем в Палате представителей попытаются обойти Джонсона для одобрения помощи Украине.
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