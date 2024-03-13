Как Франция готовится предоставить больным право на достойную добровольную смерть

Уже в конце мая парламент Франции начнет дебаты по закону "о конце жизни".

В целом предлагается легализовать эвтаназию (хотя в правительстве избегают использовать этот термин) только в тех случаях, когда смерть близка и неизбежна, а страдания постоянны и не могут быть облегчены терапевтическими методами.

Однако и с такими ограничениями эта инициатива вызывает традиционно острую полемику во Франции.

Подробно об инициативе французских властей – в статье RFI Достойная смерть по собственному желанию: во Франции предлагают свою альтернативу эвтаназии. Далее – краткое ее изложение.

Сегодня во Франции активная эвтаназия людей запрещена законом и приравнивается к убийству.

Советники президента во время специального брифинга 11 марта неоднократно подчеркивали: сопровождение в конце жизни, о котором говорится в новом законе, касается исключительно случаев, когда "смерть уже здесь".

То есть человек обречен и готов решить уйти из жизни в наименее тяжелых условиях, не дожидаясь усиления страданий.

Эта "помощь" должна опираться на "коллегиальное заключение" группы врачей, выданное в 15-дневный срок с момента запроса. Пациенты смогут принимать летальный препарат самостоятельно или, если они не могут этого сделать самостоятельно (как в случае некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Шарко), сделать это с помощью медиков или другого человека, по личному выбору больного.

Цель проекта закона, как объясняют президент и премьер страны, в гарантии "права умереть с достоинством", потому что "смерть – это часть жизни".

Закон о "конце жизни", таким образом, рассматривает две категории мер, обеспечивающих право граждан на "достойный" уход из жизни. Это улучшение паллиативного ухода для тех, кто умирает своей смертью, и, отдельно, строгая процедура для тех, кто решил приблизить свой последний момент.

Уход из жизни в достойных условиях начинается с доступа к паллиативному уходу (доступа к обезболивающим и другим средствам и процедурам, облегчающим боль и страдания человека, который не надеется на выздоровление).

Премьер Габриэль Атталь пообещал опубликовать в ближайшие несколько недель "десятилетнюю стратегию паллиативной помощи".

Правительство ожидает острой полемики по этому вопросу. В частности, противодействия со стороны депутатов, придерживающихся традиционных и религиозных норм.

Если премьер и президент, представляя проект, не произносили слов "эвтаназия" и "самоубийство", то эти слова всплыли в реакциях критиков.

В интервью France Culture бывший депутат Жан Леонетт выразил убеждение, что трудности будут вызваны "расплывчатостью" формулировок.

Эмманюэль Макрон "говорит, что это не эвтаназия и не ассистированное самоубийство", но это "немного то и другое". "Когда формулировки расплывчатые, трудно применять законы, которые не являются предельно четкими", – сказал политик. Кстати, Леонетт является разработчиком закона 2016 года, который запретил ассистированное самоубийство.

Еще более критической была реакция в эфире France Inter президента Французского общества поддержки и паллиативного ухода доктора Клэр Фуркад. Медик, которая много лет работает в сфере паллиативной помощи, назвала текст "законопроектом, который заставит людей умирать". Она сказала, что разработанный текст вызывает у нее и ее коллег "крайнюю обеспокоенность".

Врач обратила внимание на значительную нехватку средств для обещанной правительством паллиативной помощи: "Сегодня в 21 департаменте страны вообще нет служб паллиативной помощи. И ежедневно во Франции 500 человек умирают без какого-либо сопровождения, несмотря на то, что они в нем нуждаются".

Известный французский врач Жан Лако Сен-Гили опубликовал на страницах Libération послание президенту Макрону с предупреждением о том, что законопроект о "помощи" умирающим приведет в обществе к распространению "логики смерти".

А руководитель Ассоциации за право умереть с достоинством (ADMD) Джонатан Дени, приветствуя сам факт начала работы над текстом, считает, что в нынешнем виде текст недостаточно глубокий.

Подробнее – в материале RFI Достойная смерть по собственному желанию: во Франции предлагают свою альтернативу эвтаназии.