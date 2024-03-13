Достойная смерть по собственному желанию: во Франции предлагают свою альтернативу эвтаназии

Активисты движения Soulager mais pas tuer ("Облегчите, но не убивайте") протестуют против планов правительства легализировать "ассистированное самоубийство". Бордо, 4 апреля 2023 года

Уже в конце мая парламент Франции начнет дебаты по закону "о конце жизни".

Законопроект, легализирующий "ассистированную смерть", правительство Франции готовит уже около двух лет. А в минувший понедельник президент Эмманюэль Макрон объяснил суть "французского подхода" к вопросу добровольного ухода из жизни неизлечимо больных пациентов.

В частности, законопроект касается только совершеннолетних граждан и дает им "возможность просить о помощи в момент смерти при определенных строгих условиях". Среди них – умирающий должен находится "в здравом рассудке", что исключает, например, психиатрических пациентов или больных болезнью Альцгеймера.

В целом предлагается легализовать эвтаназию (хотя в правительстве избегают использовать этот термин) лишь в тех случаях, когда смерть близка и неизбежна, а страдания постоянны и не могут быть облегчены терапевтическими методами.

Однако и с такими ограничениями эта инициатива вызывает традиционно острую полемику во Франции.

"Смерть уже тут"

Прежде всего уточним: сегодня во Франции активная эвтаназия людей запрещена законом и приравнивается к убийству.

Советники президента в ходе специального брифинга 11 марта неоднократно подчеркивали: рассматриваемое в новом законе сопровождение в "конце жизни" касается исключительно случаев, когда "смерть уже тут".

То есть человек обречен и готов решить уйти из жизни в наименее тяжелых условиях, не дожидаясь усиления страданий.

Эта "помощь" должна опираться на "коллегиальное заключение" группы врачей, выданное в 15-дневный срок с момента запроса. Пациенты смогут принимать летальный препарат самостоятельно или, если они не могут этого сделать самостоятельно (как в случае некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Шарко), принять с помощью медиков или другого человека, по личному выбору больного.

Правительство ожидает острой полемики по этому вопросу. В частности, противодействия со стороны депутатов, придерживающихся традиционных и религиозных норм.

Поэтому премьер-министр Габриэль Атталь призвал парламентариев вести "спокойные, просвещенные дебаты, уважая позицию каждого", поскольку изменения в закон "давно назрели" и являются "прогрессивными".

Стоит также отметить, что дискуссия о конце жизни ведется не только во Франции. В других странах-членах Европейского Союза эвтаназия также является важной социальной проблемой.

Законодательство различных стран ЕС варьируется от полного разрешения эвтаназии до ее уголовного преследования.

Если во Франции законопроект о "помощи при уходе из жизни" только разрабатывается, то в Нидерландах и Бельгии активная эвтаназия была легализована более двадцати лет назад.

Люксембург разрешил эвтаназию безнадёжно больных взрослых с 2009 года.

Испания стала шестой страной в мире, легализовавшей эвтаназию неизлечимо больных взрослых 25 июня 2021 года.

А в мае прошлого года активную эвтаназию декриминализировала и Португалия.

"Не может быть табу"

"Смерть не может быть табу и предметом замалчивания, – говорится в послании Габриэля Атталя в соцсети Х (Twitter). – Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы, некоторые из наших сограждан иногда оказываются бессильными перед лицом болезни и боли. Именно поэтому, в соответствии с обязательствами, взятыми в 2022 году, президент Республики объявил о новом этапе развития "французской модели" ухода из жизни".

В основе этого проекта закона лежат рекомендации Национального консультативного комитета по этике (сентябрь 2022 г.) и предложения Гражданской конвенции (апрель 2023 г.). Цель законодательства, как объясняют президент и премьер страны, в гарантии "права умереть с достоинством", потому, что "смерть – это часть жизни".

Закон о "конце жизни", таким образом, рассматривает две категории мер, обеспечивающих право граждан на "достойный" уход из жизни. Это улучшение паллиативного ухода для умирающих своей смертью и, отдельно, строгая процедура для тех, кто решил приблизить свой последний момент.

Уход из жизни в достойных условиях начинается с доступа к паллиативному уходу (доступа к обезболивающим и другим средствам и процедурам, облегчающим боль и страдания человека, не надеющегося на выздоровление).

Габриэль Атталь пообещал опубликовать в ближайшие несколько недель "десятилетнюю стратегию паллиативной помощи".

По словам премьера, новый закон должен детально оформить процедуру на случай, когда медицинский уход не позволяет сделать последние дни жизни переносимыми, предусмотрев "оказание помощи для ухода из жизни при соблюдении строгих условий, точных критериев и решения, принимаемого коллективом врачей".

Критика со всех сторон

Если премьер и президент, представляя проект, не произносили слов "эвтаназия" и "самоубийство", то эти слова всплыли в реакциях критиков.

"Будет очень трудно соблюдать этот закон", – считает Жан Леонетти, бывший депутат и разработчик закона 2016 года, запретившего ассистированное самоубийство, но разрешившего "глубокую и непрерывную седацию до самой смерти" для неизлечимо больных пациентов, испытывающих сильные болевые синдромы.

В интервью France Culture он выразил убеждение, что трудности будут вызваны "расплывчатостью" формулировок. Эмманюэль Макрон "говорит, что это не эвтаназия и не ассистированное самоубийство", но это "немного то и другое". "Когда формулировки расплывчаты, трудно применять законы, которые не являются предельно ясными", – сказал политик.

Еще более критичной была реакция в эфире France Inter президента Французского общества поддержки и паллиативного ухода доктора Клер Фуркад. Медик, многие годы работающая в сфере паллиативной помощи, назвала текст "законопроектом, который заставит людей умирать". Она сказала, что разработанный текст вызывает у неё и её коллег "крайнюю обеспокоенность".

По ее словам, в странах, где уже было принято законодательство об эвтаназии, соблюдение строгих критериев, ограничивающих доступ к этой процедуре – "совершеннолетие, неизлечимая болезнь и близость летального исхода" – продержалось недолго.

Поэтому и защитные критерии текста во Франции будут лишь "временными".

Врач обратила внимание на значительную нехватку средств для обещанной правительством паллиативной помощи: "Сегодня в 21 департаменте страны вообще нет служб паллиативной помощи. И ежедневно во Франции 500 человек умирают без какого-либо сопровождения, несмотря на то, что они в нем нуждаются".

Известный французский врач Жан Лако Сен-Гили опубликовал на страницах Libération послание президенту Макрону с предупреждением о том, что законопроект о "помощи" умирающим обусловит в обществе распространение "логики смерти".

Объединение в законе "свободы помощи при смерти" с законом о "солидарности через всеобщее распространение паллиативной помощи" позволит, в конечном итоге, доминировать в обществе "индивидуалистическим" импульсам и интересам в ущерб интересам наиболее уязвимых слоев населения.

Что касается противоположной стороны – Ассоциации за право умереть с достоинством (ADMD), то её представители считают предложенные меры "минимумом".

Приветствуя сам факт начала работы над текстом, руководитель ADMD Джонатан Дени считает, что в нынешнем виде текст недостаточно глубок. Он указал на отсутствие "свободы выбора между ассистированным самоубийством" и "эвтаназией, когда третья сторона, ухаживающая за больным, совершает смертельный акт по его просьбе".

Президент ADMD высказал мнение, что текст не дает ответа на все запросы.

Статья первоначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя