На одном из КПП польские фермеры согласились пропустить грузовики в Украину

Польские фермеры на пункте пропуска "Дорогуск" решили пропустить грузовики в Украину, однако не будут приостанавливать свою блокаду транспорта на выезд из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Глава протеста Войцех Лось назвал это "жестом" в отношении украинских водителей, "чтобы они могли вернуться к своим семьям".

Он напомнил, что фермеры уже 35 дней блокируют границу с Украиной.

"Никто к нам не обращается, но мы с главой муниципалитета Дорогуска и водителями наладили этот диалог, чтобы отпустить их на родину и вести себя, как люди", – сказал он.

На вопрос, на какое время будет открыт пункт пропуска, лидер протеста ответил, что "мы открываем границу и все, но пока не знаем, до которого времени".

В то же время он отметил, что протестующие будут оставаться перед переходом в Дорогуске.

"Мы выпускаем украинских водителей из Польши, но блокада грузовиков, которые едут из Украины в Польшу, будет продолжаться постоянно", – добавил лидер протеста.

Представительница полиции Хелма рассказала, что очередь к переходу Дорогуск составляет 8 км, в ней стоит около 300 грузовиков. Ориентировочное время ожидания на пропуск составляет около 70 часов.

Сейчас протестующие пропускают по два грузовика в час в сторону Украины.

В Польше в феврале фермеры возобновили общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.