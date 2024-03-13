На одному з КПП польські фермери погодились пропустити вантажівки в Україну

Польські фермери на пункті пропуску "Дорогуськ" вирішили пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть свою блокаду транспорту на виїзд з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Голова протесту Войцех Лось назвав це "жестом" щодо українських водіїв, "щоб вони могли повернутися до своїх сімей".

Він нагадав, що фермери вже 35 днів блокують кордон з Україною.

"Ніхто до нас не звертається, але ми з головою муніципалітету Дорогуська і водіями налагодили цей діалог, щоб відпустити їх на батьківщину і поводитися, як люди", – сказав він.

На запитання, на який час буде відкритий пункт пропуску, лідер протесту відповів, що "ми відкриваємо кордон і все, але поки що не знаємо, до якого часу".

Водночас він зазначив, що протестувальники залишатимуться перед переходом у Дорогуську.

"Ми випускаємо українських водіїв з Польщі, але блокада вантажівок, які їдуть з України в Польщу, триватиме постійно", – додав лідер протесту.

Представниця поліції Хелма розповіла, що черга до переходу Дорогуськ становить 8 км, у ній стоїть близько 300 вантажівок. Орієнтовний час очікування на пропуск становить близько 70 годин.

Наразі протестувальники пропускають по дві вантажівки на годину в бік України.

У Польщі в лютому фермери відновили загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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