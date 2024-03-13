Британия продлила размещение системы ПВО Sky Sabre в Польше

Великобритания продлила срок пребывания системы противовоздушной обороны Sky Sabre в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Британская противоракетная система Sky Sabre остается в Польше до конца года для усиления восточного фланга НАТО. Мы продолжаем работать вместе ради безопасности", – отметил глава польского оборонного ведомства.

Современные британские системы противовоздушной обороны Sky Sabre прибыли в Польшу в июле 2022 года.

Sky Sabre может одновременно отслеживать 24 цели и состоит из трех компонентов: радара, системы передачи данных и зенитных ракет. В каждой пусковой установке есть восемь ракет CAMМ. Радар кругового обзора Giraffe обнаруживает цели на расстоянии 120 километров.

Система передачи данных связывает радар и ракеты. Она включает тактическую сеть Link 16, которая позволяет обмениваться информацией с королевским флотом, воздушными силами и союзниками Британии.

Ракеты способны уничтожать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения на расстоянии втрое дальше чем Rapier.

Современные британские системы противовоздушной обороны Sky Sabre прибыли в Польшу в июле 2022 года.

Sky Sabre может одновременно отслеживать 24 цели и состоит из трех компонентов: радара, системы передачи данных и зенитных ракет. В каждой пусковой установке есть восемь ракет CAMМ. Радар кругового обзора Giraffe обнаруживает цели на расстоянии 120 километров.

Система передачи данных связывает радар и ракеты. Она включает тактическую сеть Link 16, которая позволяет обмениваться информацией с королевским флотом, воздушными силами и союзниками Британии.

Ракеты способны уничтожать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения на расстоянии втрое дальше чем Rapier.

Напомним, в апреле прошлого премьер-министр Великобритании объявил о подписании с Польшей соглашения на сумму 1,9 миллиарда фунтов стерлингов для развертывания британской системы противовоздушной обороны, произведенной компанией MBDA, по всей Европе.