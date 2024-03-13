Британія продовжила розміщення системи ППО Sky Sabre у Польщі

Велика Британія продовжила термін перебування системи протиповітряної оборони Sky Sabre в Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

"Британська протиракетна система Sky Sabre залишається в Польщі до кінця року для посилення східного флангу НАТО. Ми продовжуємо працювати разом заради безпеки", – зазначив очільник польського оборонного відомства.

Сучасні британські системи протиповітряної оборони Sky Sabre прибули до Польщі у липні 2022 року.

Sky Sabre може одночасно відстежувати 24 цілі та складається з трьох компонентів: радара, системи передачі даних та зенітних ракет. У кожній пусковій установці є вісім ракет CAMМ. Радар кругового огляду Giraffe виявляє цілі на відстані 120 кілометрів.

Система передачі даних пов’язує радар та ракети. Вона включає тактичну мережу Link 16, яка дозволяє обмінюватися інформацією з королівським флотом, повітряними силами та союзниками Британії.

Ракети здатні знищувати винищувачі, безпілотники та бомби з лазерною системою наведення на відстані втричі далі ніж Rapier.

Нагадаємо, у квітні минулого прем'єр-міністр Британії оголосив про підписання з Польщею угоди на суму 1,9 мільярда фунтів стерлінгів для розгортання британської системи протиповітряної оборони, виробленої компанією MBDA, по всій Європі.