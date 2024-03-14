Главы МИД Чехии и Польши объяснили, почему нужно немедленно помочь Украине победить

Почти 80 лет назад наконец замолчали пушки Второй мировой войны. Но теперь мы слышим от министра обороны Германии, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет. Его датский коллега соглашается, но утверждает, что у нас есть еще меньше времени – от 3 до 5 лет.

Уже сейчас на города в сердце Европы – в Украине – падают бомбы, гибнут мирные люди, а детей похищают.

Украинские солдаты уже несколько месяцев вынуждены серьезно экономить боеприпасы.

Евросоюз движется в правильном направлении, но слишком медленно и слишком поздно.

Это точно не путь к победе, уверены министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Польши Радослав Сикорский. Они призывают немедленно помочь ВСУ и предупреждают о последствиях в случае, если РФ победит в Украине. Подробнее – в статье министров "Украинцы смелые, но они не могут быть сверхлюдьми". Совместная статья глав МИД о пути к победе. Далее – краткое ее изложение.

Мы можем создать мир, где будет больше безопасности и стабильности.

Но для этого мы сначала должны сначала помочь ВСУ. Прямо сейчас. Немедленно!

Для этого, во-первых, следует пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году.

Во-вторых, надо закупить артиллерийские снаряды из источников и стран, которые нашла чешская инициатива. Не время быть переборчивыми. Развитие европейской оборонной промышленности – это очень важно, но Украине эти снаряды нужны немедленно. На поле боя не имеет значения, откуда они приехали.

В-третьих, мы должны использовать российские замороженные активы. Или непосредственно тратить их, или использовать их как долговое обеспечение или гарантии по кредитам.

Кто должен покрывать расходы на войну – жертва и ее союзники или преступник?

Не стоит искать объяснения, "почему нет", когда крайне необходимая помощь Украине так легкодоступна.

Все это – шаги не к эскалации конфликта, а к его прекращению. Они не "спровоцируют" Путина, а помогут его жертве. А возможно, и самой России.

Надо осознавать, что эта агрессия Кремля – не что иное, как последняя колониальная война в Европе. Збигнев Бжезинский как-то сказал, что "без Украины Россия перестает быть империей, но с Украиной покоренной, а затем подчиненной, Россия автоматически становится империей".

А империалистическая Россия никогда не будет демократической.

И речь идет ведь не только об Украине.

Амбиции Путина гораздо более далеко идущие.

Поэтому российская агрессия может перейти новые границы, как это уже было в истории прошлых попыток умиротворить агрессора. К тому же с каждым днем путинской оккупации украинских земель растут аппетиты других авторитарных правителей и появляются новые желающие перекроить границы силой.

Поэтому мы сейчас – перед очевидным выбором.

Или мы разобьем российскую армию на восточной границе Украины, или НАТО увидит на своем пороге российскую армию, обнаглевшую от победы в Украине.

Подробнее – в материале "Украинцы смелые, но они не могут быть сверхлюдьми". Совместная статья глав МИД о пути к победе.