Глави МЗС Чехії та Польщі пояснили, чому потрібно негайно допомогти Україні перемогти

Майже 80 років тому нарешті замовкли гармати Другої світової війни. Але тепер ми чуємо від міністра оборони Німеччини, що Росія може напасти на НАТО через 5-8 років. Його данський колега погоджується, але стверджує, що ми маємо ще менше часу – від 3 до 5 років.

Вже зараз на міста у серці Європи – в Україні – падають бомби, гинуть мирні люди, а дітей викрадають.

Українські солдати вже кілька місяців змушені серйозно економити боєприпаси.

Євросоюз рухається у правильному напрямку, але надто повільно та надто пізно.

Це точно не шлях до перемоги, впевнені міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і Польщі Радослав Сікорський. Вони закликають негайно допомогти ЗСУ і попереджають про наслідки в разі, якщо РФ переможе в Україні. Докладніше – у статті міністрів "Українці сміливі, але не можуть бути надлюдьми". Спільна стаття голів МЗС про шлях до перемоги. Далі – короткий її виклад.

Ми можемо створити світ, де буде більше безпеки та стабільності.

Але для цього ми спершу повинні спершу допомогти ЗСУ. Прямо зараз. Негайно!

Для цього, по-перше, слід поповнити Європейський фонд миру на 5 мільярдів євро у 2024 році.

По-друге, треба закупити артилерійські снаряди з джерел і країн, які знайшла чеська ініціатива. Не час бути перебірливими. Розвиток європейської оборонної промисловості – це дуже важливо, але Україні ці снаряди потрібні негайно. На полі бою не має значення, звідки вони приїхали.

По-третє, ми маємо використати російські заморожені активи. Або безпосередньо витрачати їх, або використати їх як боргове забезпечення чи гарантії за кредитами.

Хто має покривати витрати на війну – жертва та її союзники чи злочинець?

Годі шукати пояснення, "чому ні", коли украй потрібна допомога Україні є такою легкодоступною.

Усе це – кроки не до ескалації конфлікту, а до його припинення. Вони не "спровокують" Путіна, а допоможуть його жертві. А можливо, й самій Росії.

Треба бути свідомими того, що ця агресія Кремля – не що інше, як остання колоніальна війна в Європі. Збігнев Бжезінський якось сказав, що "без України Росія перестає бути імперією, але з Україною підкореною, а потім підпорядкованою, Росія автоматично стає імперією".

А імперіалістична Росія ніколи не буде демократичною.

І йдеться ж не тільки про Україну.

Амбіції Путіна набагато більш далекосяжні.

Тож російська агресія може перейти нові кордони, як це вже було в історії минулих спроб умиротворити агресора. До того ж з кожним днем путінської окупації українських земель зростають апетити інших авторитарних правителів та з’являються нові бажаючі перекроїти кордони силою.

Тому ми зараз – перед очевидним вибором.

Або ми розіб’ємо російську армію на східному кордоні України, або НАТО побачить на своєму порозі російську армію, знахабнілу від перемоги в Україні.

Докладніше – у матеріалі "Українці сміливі, але не можуть бути надлюдьми". Спільна стаття голів МЗС про шлях до перемоги.