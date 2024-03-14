Европарламент требует от России вернуть Румынии вывезенные в начале ХХ века ценности

Европейский парламент 14 марта принял резолюцию с призывом к ЕС активизировать усилия, чтобы добиться от России возвращения золота и объектов культурного наследия, которые она вывезла в начале ХХ века с территории Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

Как отмечается в резолюции, несмотря на несколько попыток дипломатических переговоров после Первой мировой войны, национальные сокровища Румынии, отправленные в Россию в 1916-1917 годах на хранение, так и не были возвращены РФ в полном объеме.

"Это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотого запаса и объектов культурного наследия, который вызывает постоянное беспокойство румынского общества", добавляют депутаты Европарламента.

Они призывают Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних дел включить вопрос реституции национального наследия Румынии в повестку дня отношений между ЕС и Россией, "как только региональный контекст позволит восстановить политический диалог между сторонами".

В 1916-17 годах, когда шла Первая мировая война, Румыния отправила свою национальную казну в царскую Россию для защиты на случай оккупации своей территории.

Сокровище состояло из 91,5 тонны чистого золота, которые были частью резерва Национального банка Румынии, королевских драгоценностей, редких монет, а также товаров культурного и исторического значения, таких как государственные архивы, документы, драгоценные исторические рукописи, картины, редкие книги и коллекции многих государственных и частных учреждений.

После прихода к власти коммунистического режима Россия захватила эти сокровища и отказалась их возвращать. Значительная их часть до сих пор не возвращена в Румынию.

Больше о том, почему Румыния негативно настроена к России, читайте в архивной статье "ЕвроПравды".