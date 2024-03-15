Еврокомиссия выделила 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов

Европейская комиссия объявила о выделении 500 млн евро европейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, которая позволит увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ожидается, что при поддержке Акта на поддержку производства боеприпасов (ASAP) до конца 2025 года Европа достигнет годового объема производства боеприпасов в 2 млн единиц.

"Сегодня Еврокомиссия выделила 500 млн евро, предусмотренных Актом в поддержку производства боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности нарастить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год до конца 2025 года", – говорится в сообщении.

Комиссия отобрала 31 проект, чтобы помочь европейской промышленности в увеличении производства боеприпасов и повышении их готовности.

Отобранные проекты охватывают пять сфер: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификацию испытаний и восстановление. На реализацию проектов будет выделено 513 млн евро из бюджетов ЕС и Норвегии. Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции со стороны промышленности на условиях софинансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 млрд евро.

Благодаря уже принятым мерам европейские годовые производственные мощности по производству 155-мм снарядов уже достигли 1 млн в год в январе 2024 года.

Компании, получающие финансирование в рамках ASAP, и их цепи поставок расположены по всему Европейскому Союзу. Поддержка предоставляется для усиления существующих производственных мощностей, а также для развития новых. Завершенные проекты повысят оперативность и способность оборонной промышленности ЕС, что обеспечит более быстрые поставки боеприпасов и ракет в Европу.

Ожидается, что грантовые соглашения с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что Португалия предоставит 100 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов крупного калибра для Украины в рамках соответствующей чешской инициативы.

Перед этим сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.