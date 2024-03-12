В Чехии нашли возможность закупить еще 200 тысяч боеприпасов для Украины

В дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов, которые могут закупить участники инициативы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International, об этом 12 марта заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

По словам Фиалы, к чешской инициативе по закупке боеприпасов у третьих стран присоединились 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды и Польша.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества", – сказал чешский премьер-министр.

Фиала отдельно объявил, что за два года Чехия доставила в Украину более миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.

На прошлой неделе премьер-министр Чехии заявил, что сейчас собрано достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов.