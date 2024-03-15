Португалия выделит 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов Украине

Португалия предоставит 100 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов крупного калибра для Украины в рамках соответствующей чешской инициативы.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Португалии, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Учитывая обязательства Португалии поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами, а также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, Совет министров сегодня одобрил резолюцию, позволяющую выделение средств на эти цели в объеме до 100 млн евро", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поддержка, предоставляемая в рамках этой совместной инициативы, дополняет военную помощь, которую Португалия предоставляет Украине "с первого часа российского вторжения".

В Минобороны напомнили, что Португалия поставляла Украине танки Leopard 2A6; более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин; артиллерийские боеприпасы и легкие боеприпасы; гаубицы и различное вооружение; скоростные катера и беспилотные летательные аппараты; медицинские и медико-санитарные средства, а также средства связи; генераторы для производства электроэнергии; одежду, обмундирование и индивидуальное боевое снаряжение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Перед этим сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.