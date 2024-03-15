Соратник Шольца предложил "заморозить" войну в Украине и столкнулся с критикой

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца в Бундестаге Рольф Мютцених на дебатах, которые состоялись накануне предложил подумать о том, как "заморозить" войну, из-за чего столкнулся с критикой со стороны своих коллег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, Мютцених резко раскритиковал сторонников предоставления Украине ракет Taurus и сказал: "Не пришло ли время не только говорить о том, как вести войну, но и думать о том, как заморозить войну и закончить ее позже?".

После этого председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что была шокирована комментариями лидера фракции социал-демократов.

"Такой взгляд на российскую агрессивную войну означал бы смену парадигмы", – считает она.

Депутат добавила, что Украину заверили в поддержке в защите от России, и если же Мютцених сейчас выступает от имени СДПГ, то партия канцлера Олафа Шольца, очевидно, отходит от провозглашенной канцлером "смены эпох", и это следовало бы интенсивно обсуждать внутри коалиции.

В свою очередь эксперт по внешней политике Партии зеленых Антон Хофрайтер обвинил Мютцениха в наивности.

"Я считаю, что СДПГ в своей наивности не поняла, что для переговоров нужны двое, а именно: не только жертва, но и агрессор должен быть готовым к переговорам", – приводит слова депутата Tagesspiegel.

Хофрайтер считает, что своими комментариями Мютцених подрывает шансы на переговоры стратегией, направленной на замораживание конфликта.

"Таким образом, он достигает совершенно противоположного тому, чего, как он утверждает, хочет достичь, а именно – прекратить войну", – добавил депутат.

В то же время представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на просьбу прокомментировать заявления Мютцениха сказал, что высказывания, сделанные в парламенте, не оцениваются правительством.

Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину "в ее защите от российского агрессора всем, за что мы можем взять на себя ответственность".

"Это остается в силе", – добавил пресс-секретарь.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке на фоне блокирования поставок Taurus.

Шольц также отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.