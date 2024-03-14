Шольц заверил Зеленского в поддержке на фоне блокирования поставок Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 марта провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель немецкого федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

В разговоре с Шольцем Зеленский рассказал о последствиях недавних российских атак и поблагодарил федеральное правительство Германии "за военную поддержку, в частности за усиление противовоздушной обороны Украины", говорится в заявлении Гебештрайта.

В свою очередь канцлер "подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Украиной" и заверил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в военной сфере "в тесной координации с европейскими и международными партнерами".

Стороны договорились продолжать "конструктивный диалог, в частности с целью глобальной поддержки мирного урегулирования", добавил представитель немецкого правительства.

Позже Зеленский также сообщил о разговоре в Telegram. Он приветствовал утверждение Еврокомиссией проекта переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС, обсудил с немецким канцлером развитие оборонного сотрудничества и подготовку к конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне этого года.

"Обменялись мнениями о результатах конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Дональда Туска", – добавил глава государства.

Разговор Шольца с Зеленским состоялся на фоне нежелания канцлера Германии поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц также отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.