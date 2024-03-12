Шольц отверг идею обмена Taurus на Storm Shadow

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз однозначно отказался поставлять Taurus в Украину, когда его спросили о возможности обмена ракетами с Великобританией.

Об этом немецкий канцлер, которого цитирует dpa, сказал на пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда".

"Я четко высказался. Моя работа как канцлера, как главы правительства – быть точным и не вызывать никаких ложных ожиданий. Мои ответы достаточно четкие", – сказал Шольц, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность обмена ракетами с Британией вместо прямых поставок Украине.

Он повторил, что не хочет передавать украинцам систему вооружений без немецкой проверки системы наведения, для которой, по его мнению, требуется немецкое присутствие в Украине.

Шольц также заявил, что опасается, что Германия может быть втянута в войну.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение, тогда как представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение по обмену крылатыми ракетами.