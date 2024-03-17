СМИ: Британия советует Украине держать оборону на востоке и сосредоточиться на ударах по Крыму

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армии Тони Радакин во время визита в Украину дали советы высшему руководству и военным командующим по стратегии в войне против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Sunday Times.

Шаппс и Радакин встречались с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим Александром Сырским.

Издание отмечает, что Радакина беспокоил тот факт, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях, тогда как британский командующий в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.

В частности, Радакин принимает активное участие в формировании нового военно-морского флота Украины по стандартам НАТО. Он посоветовал обратить внимание на флот иранского образца, состоящий из более легких, более маневренных кораблей и беспилотников, способных сдерживать Россию в Черном море и защищать жизненно важные судоходные пути для украинского экспорта.

В материале говорится, что во время встречи в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали отказаться от планов по наступлению на линии фронта, а вместо этого удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые, как надеются, смогут сдержать российских оккупантов.

Британские чиновники надеются, что это позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Черном море и Крыму, где с помощью западных ракет дальнего радиуса действия нанесли значительные удары за последние полгода.

По словам собеседников издания, Зеленский был очень заинтересован и находился в хорошем настроении. Также он оказался открытым к британским предложениям, пишет издание.

В материале отмечается, что за последнее время Украина смогла достичь значительных результатов против Черноморского флота РФ, уничтожив ряд кораблей. Если когда-то Россия господствовала в Черном море, то сейчас ее влияние пошатнулось. Британское Министерство обороны считает, что впервые со времен Крымской войны Россия не может свободно действовать в черноморском регионе.

Источники говорят, что Радакин также убежден, что именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки на Крым и уничтожение российских военных кораблей, в частности подводных лодок, попадают в самое сердце "российской ментальности".

"Я считаю чрезвычайно важным, что Путин знает, что он теряет Крым, что он теряет Черное море. В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Черном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", – сказал Шаппс.

В материале также говорилось, что Грант Шаппс был вынужден отменить визит в Одессу после предупреждения от разведки о реальной ракетной опасности со стороны РФ.