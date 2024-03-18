Публикация СМИ некоторых деталей обсуждения в немецком Бундестаге относительно потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием по выдаче тайны против участников встречи.

Об этом сообщает Rheinische Post, пишет "Европейская правда".

В распоряжении редакции оказалось письмо руководительницы комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, датированное 15 марта, к президенту Бундестага Бербель Бас. В нем она отмечает, что на встрече комитета по Taurus было всего 105 человек, среди которых и депутаты, и представители многих органов власти. Поэтому, отметила она, источником утечки не обязательно был кто-то из парламентариев.

"В то же время информирую вас о вышеупомянутых фактах и прошу предоставить разрешение на уголовное производство в соответствии с секцией 353 b (4) Уголовного кодекса", – цитирует издание письмо Штрак-Циммерманн.

Глава комитета и сама публично говорила о намерениях инициировать расследование.

"Мы надеемся, что сможем установить это лицо и оно почувствует последствия", – отметила Штрак-Циммерманн в комментарии Suddeutsche Zeitung.

На выходных утечку информации комментировал также канцлер Олаф Шольц, отметив, что "выдача тайн – то, чего не должно происходить" и в этом случае было бы правильно провести расследование, как информация стала публичной.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.